Maratea, completata la fase di scavo della galleria Acquafredda sulla SS18: un passo avanti per la sicurezza della Tirrena Inferiore

Tappa significativa per i lavori lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Acquafredda e Cersuta di Maratea: giovedì 29 gennaio è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria naturale Acquafredda, lunga oltre 390 metri, completando così la fase di scavo del tunnel.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore alle Infrastrutture e Vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il Responsabile di Anas Basilicata Giancarlo Luongo, i tecnici della Direzione Lavori Anas, il Sindaco di Maratea Cesare Albanese e rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali e della Capitaneria di Porto.

Parallelamente prosegue lo scavo della seconda galleria, quella dei Crivi, lunga circa 540 metri, il cui completamento dipende dal consolidamento della parete rocciosa sovrastante l’imbocco sud, attualmente in corso.

Su questa parete saranno installate reti in aderenza su una superficie superiore ai 20.000 metri quadrati.

Per garantire la sicurezza dei lavori, la circolazione lungo la strada sottostante sarà temporaneamente interdetta, salvo condizioni meteo avverse.

Una volta completate queste operazioni, si procederà con la realizzazione dei rivestimenti definitivi delle gallerie, l’installazione degli impianti tecnologici e l’allargamento della sede stradale nei tratti di approccio.

Questi interventi rientrano nel 1° Stralcio Acquafredda (Lotti 1 e 2) tra Maratea e Sapri, un progetto volto a creare una variante al tracciato storico della SS18, soggetto a frequenti cadute massi, e ad adeguare la piattaforma stradale.

L’investimento complessivo ammonta a circa 47 milioni di euro, di cui 20 milioni finanziati con fondi regionali. L’ultimazione dei lavori è prevista per la primavera del 2027.

Oltre alla realizzazione delle nuove gallerie, lungo la SS18 proseguono i lavori per un bypass a Castrocucco, zona interessata da frane, con monitoraggio costante del versante secondo le disposizioni del Commissario Straordinario per l’emergenza.

Parallelamente, Anas sta completando i rilievi tecnici e ambientali per la variante definitiva in galleria a Castrocucco, con l’obiettivo di avviare la Conferenza dei Servizi entro la prossima primavera e procedere con il progetto esecutivo e l’appalto entro fine anno.

L’intervento complessivo, del valore stimato di 56 milioni di euro, avrà una durata di circa tre anni.

Questi lavori rappresentano un passo fondamentale per migliorare la sicurezza e la viabilità lungo la Tirrena Inferiore, garantendo maggiore protezione contro il rischio frane e una circolazione più scorrevole per residenti e turisti.