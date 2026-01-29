In memoria del 40° anniversario della frana di Senise 1986 – 2026

L’ Amministrazione comunale – in occasione del 40° anniversario della frana di Senise – si impegna a non dimenticare una tragedia che ha segnato in modo indelebile il territorio e la memoria collettiva, commemorando una ferita profonda della propria storia.

Dalla consapevolezza del valore di questa tragedia nasce il progetto “Memoria e Vita”, attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende onorare le vittime, preservarne la memoria e trasformarla in azione concreta e consapevole, come ricordo perenne.

Il progetto tende a riconoscere la memoria come pilastro essenziale dell’identità e della crescita civile della comunità.

Nel periodo dedicato alla celebrazione solenne dell’anniversario, saranno promossi eventi di carattere culturale, scientifico e informativo, affinché il ricordo si accompagni alla conoscenza, alla prevenzione e a una rinnovata attenzione verso il territorio e la sicurezza collettiva.

Coltivare la memoria significa dimostrare vicinanza alle famiglie, rendere giustizia alle vittime, dare continuità alla storia e assumere, come istituzioni e come comunità, la responsabilità di vigilare, prevenire e ricordare.

Ricordare, dunque, come dovere morale, come scelta di civiltà, come impegno quotidiano e condiviso.

Il Sindaco e l’ Amministrazione comunale