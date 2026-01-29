Dl Pnrr, 13 semplificazioni, dalla carta d’identità perpetua all’Isee

Nuove misure per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese sono contenute nel decreto Pnrr, attualmente all’esame del Consiglio dei Ministri.

Tra le novità più rilevanti, previste negli articoli presentati dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ci sono interventi che spaziano dalla carta d’identità digitale alla gestione dell’Isee.

Tra le principali misure: la carta d’identità con validità illimitata per gli over 70, la trasformazione della tessera elettorale in digitale e la possibilità di acquisire automaticamente l’Isee direttamente dalle pubbliche amministrazioni, senza che il cittadino debba inviare alcuna documentazione.

Secondo quanto previsto, l’obiettivo del decreto è semplificare e velocizzare circa 400 procedure amministrative, contribuendo a rendere più efficienti i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Queste iniziative rientrano nel più ampio quadro del Pnrr, che mira a digitalizzare e snellire la burocrazia italiana, riducendo tempi e complicazioni burocratiche.

Il decreto, composto da circa 13 articoli specifici, punta dunque a rendere più accessibili i servizi pubblici, a partire da quelli di uso quotidiano, come il rilascio della carta d’identità o la presentazione dell’Isee, fino alla gestione dei processi elettorali con strumenti digitali.

Con queste innovazioni, l’Italia compie un passo avanti verso una pubblica amministrazione più moderna e digitale, semplificando procedure che per anni hanno rappresentato un ostacolo per cittadini e imprese.

ANSA