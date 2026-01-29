BCC SENISE : Acquedotto Lucano servizio insufficiente e disagi per i cittadini

Basilicata Casa Comune di Senise contesta con forza le modalità con cui viene attualmente erogato il servizio di Acquedotto Lucano nel nostro territorio.

È inaccettabile che uno sportello fondamentale per cittadini, famiglie e imprese sia aperto una sola volta a settimana, il giovedì dalle ore 9 alle 13, e chiamato a servire tutti i Comuni dell’area nella stessa giornata.

Una scelta che crea disagi evidenti, lunghe attese, concentrazione di utenti e difficoltà soprattutto per anziani, lavoratori e persone fragili.

Non si può continuare a scaricare sui cittadini le conseguenze di una organizzazione inefficiente.

Se Acquedotto Lucano genera problemi, ha il dovere di mettere personale a disposizione e di garantire un servizio all’altezza di un bene essenziale come l’acqua.

Chiediamo con chiarezza:

• un potenziamento immediato del servizio, con aperture distribuite su più giornate settimanali;

• una presenza stabile di personale;

• il rispetto dei cittadini, che non possono essere trattati come un problema logistico.

I servizi pubblici non sono un favore, ma un diritto. E come tali vanno garantiti con serietà, efficienza e responsabilità.

Basilicata Casa Comune continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze della comunità di Senise e dell’intero territorio.