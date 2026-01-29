Archivio di Stato di Potenza e Fondazione Giuseppe Di Vagno: firmato un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione della memoria storica

L’Archivio di Stato di Potenza e la Fondazione Giuseppe Di Vagno hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato all’avvio di una collaborazione stabile per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della documentazione archivistica relativa al processo per l’omicidio dell’On. Giuseppe Di Vagno, conservata nel fondo della Corte di Assise di Potenza presso l’Archivio di Stato di Potenza.

L’accordo, di durata triennale, prevede la realizzazione di iniziative congiunte di ricerca storica e scientifica, attività culturali e divulgative, percorsi formativi e progetti di valorizzazione rivolti alla cittadinanza, alle scuole e al mondo accademico.

Particolare rilievo assume la digitalizzazione integrale dei fascicoli processuali, finalizzata a garantirne la conservazione e l’accessibilità per finalità di studio, ricerca e divulgazione culturale, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida nazionali per la digitalizzazione del patrimonio culturale.

«Questo Protocollo rafforza l’impegno dell’Archivio di Stato di Potenza nella tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e rende accessibile una documentazione di grande rilievo storico e civile», dichiara Andrea Alberto Moramarco, Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza.

«La collaborazione con l’Archivio di Stato di Potenza consente di restituire alla collettività una pagina fondamentale della storia democratica italiana, promuovendo memoria, consapevolezza e impegno civile», afferma Daniela Mazzucca, Presidente della Fondazione Giuseppe Di Vagno.

Attraverso questa intesa, le Parti intendono promuovere la conoscenza di una pagina significativa della storia politica e sociale italiana, rafforzando il dialogo tra istituzioni culturali e sostenendo iniziative condivise orientate ai valori della democrazia, della legalità e della giustizia sociale.