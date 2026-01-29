Addio a Rocco De Rosa, voce libera e coscienza critica della Basilicata

Rocco è stato, per tutta la sua vita professionale e umana, un osservatore attento e appassionato della realtà che ci circondava.

Anche dopo il pensionamento dalla RAI, non ha mai smesso di essere giornalista: animava il dibattito pubblico con riflessioni puntuali, sempre garbate, mai banali, sia nella vita reale che sui social, continuando a esercitare quel ruolo di coscienza critica che sentiva come una missione.

Solo pochi giorni fa aveva affidato alle sue parole un’ultima riflessione sull’etica pubblica e sulla necessità, per gli amministratori regionali, di rinunciare ai vitalizi: un pensiero lucido, coerente con una vita spesa nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini.

Profondo e sincero era il suo amore per la Basilicata, per le sue bellezze naturali, per il suo amato Pollino, raccontato e difeso attraverso libri, servizi giornalistici e innumerevoli denunce civili. Rocco ha dato voce alle ferite del nostro territorio, ma anche alla sua straordinaria ricchezza, diventandone testimone instancabile e difensore appassionato.

Fa buon viaggio, Rocco, e grazie di cuore per tutto ciò che hai donato alla nostra terra.

In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con la preghiera attorno al dolore dei suoi familiari e degli amici di una vita.

P.S.

I funerali del giornalista Rocco De Rosa si svolgeranno domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 10.30, a Potenza, nella Chiesa di Sant’Anna, muovendo dalla sala mortuaria dell’Ospedale San Carlo.