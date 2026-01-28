Turismo Outdoor, Apt Basilicata a FESPO 2026

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata parteciperà per la prima volta a FESPO, la principale fiera svizzera dedicata al turismo outdoor, che si svolgerà a Zurigo, da domani 29 gennaio al 1° febbraio 2026.

La Basilicata sarà presente nel Padiglione Italia dell’ENIT, insieme alla Regione Sardegna e al Ministero del Turismo, per valorizzare il significativo patrimonio naturalistico e le molteplici opportunità di turismo attivo che il territorio lucano offre.

FESPO è la più grande piattaforma di viaggi della Svizzera. Nell’edizione 2026 sono previsti 500 espositori provenienti da tutto il mondo distribuiti in 5 padiglioni su una superficie di 25.000 metri quadrati presso la Messe Zurigo.

L’evento attrae ogni anno circa 45.000 visitatori provenienti dall’area metropolitana di Zurigo, dal Mittelland, dalla Svizzera centrale e orientale, per un bacino d’utenza complessivo di 2,5 milioni di abitanti. In contemporanea con FESPO si svolge anche la Fiera del Golf, ampliando ulteriormente le opportunità di promozione per le destinazioni turistiche.

La scelta di puntare sul mercato svizzero si basa sui dati dell’Area CED dell’APT Basilicata: nel 2024 la regione ha registrato 11.184 arrivi dalla Svizzera, con una crescita del 7,87% rispetto all’anno precedente, e 22.770 presenze (+9,07%). I primi dati del 2025 rafforzano questa tendenza: nei primi mesi dell’anno sono stati registrati 12.661 arrivi (+13,21% rispetto allo stesso periodo 2024) e 24.902 presenze (+9,36%).

A rendere attrattiva la destinazione Basilicata per il pubblico svizzero è il miglioramento dei collegamenti aerei. Attualmente, voli diretti dalla Svizzera operano verso gli aeroporti di Napoli e di Brindisi, porte d’accesso privilegiate per raggiungere la regione.

Dal 29 marzo 2026, si aggiungeranno poi i collegamenti diretti con l’aeroporto di Bari, ampliando significativamente le possibilità di accesso alla regione e riducendo i tempi di viaggio per i turisti provenienti dalla Confederazione Elvetica.

Il format di FESPO prevede una prima giornata, il 29 gennaio, dedicata agli incontri B2B con operatori e professionisti del settore, fondamentale per costruire relazioni commerciali e partnership strategiche.

Dal 30 gennaio al 1° febbraio, la fiera apre le porte al grande pubblico, offrendo l’opportunità di intercettare direttamente la domanda turistica individuale del mercato svizzero, particolarmente interessato alle esperienze a contatto con la natura.

Con i suoi due parchi nazionali – il Pollino e l’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese – e tre parchi regionali, le riserve naturali, i suggestivi percorsi tra i Calanchi, le spettacolari Dolomiti Lucane e le numerose opportunità di turismo attivo tra mare, montagna e borghi storici, la Basilicata si propone come destinazione ideale per un pubblico alla ricerca di autenticità, natura incontaminata e avventura.