Serrapotina, Assessore Cupparo: un altro tassello nell’area Sud

“Il progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento della strada Serrapotina, tra i sette interventi di viabilità intercomunale finanziati dalla Regione, con risorse del Fondo sviluppo e coesione e l’assegnazione di 14,4 milioni di euro, rappresenta il proseguimento di un’azione portata avanti negli anni per il superamento completo delle carenze infrastrutturali e in particolare stradali di un vasto comprensorio dell’ area sud della provincia di Potenza”.

Lo sostiene l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando l’impegno del Presidente Bardi e dell’assessore alle Infrastrutture Pepe per risolvere i problemi di mobilità delle comunità di Chiaromonte, Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Fardella, Senise, Teana.

“Un nuovo tassello significativo di un lavoro che – aggiunge – mi ha visto in prima fila da sindaco di Francavilla in Sinni, in quanto è partito nel 2017 con l’area interna Mercure/Alto Sinni/Val Sarmento, Amministrazione capofila Francavilla in Sinni.

E’ questo un segnale di attenzione per le aree interne e una risposta concreta allo spopolamento e alle difficoltà di tante comunità per superare l’isolamento.

Da assessore allo Sviluppo Economico – continua Cupparo – registro un’ulteriore opportunità per le tante piccole e medie imprese del comprensorio a diventare competitive superando il gap infrastrutturale a testimonianza, come è già accaduto da parte di alcune aziende, che è possibile fare impresa anche in aree interne e cosiddette svantaggiate”.