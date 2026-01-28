Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino Spiegel, la procura, indagine contro ignoti sul sospetto riciclaggio di denaro

Gli agenti dell’Ufficio federale anticrimine tedesco hanno effettuato questa mattina un blitz presso la Deutsche Bank, eseguendo perquisizioni sia nella sede centrale di Francoforte sia in una filiale di Berlino.

A darne notizia è Der Spiegel sul proprio portale online. L’operazione rientra in un’indagine coordinata dalla Procura di Francoforte che riguarda presunti casi di riciclaggio di denaro.

Nel mirino degli inquirenti vi sarebbero, allo stato attuale, responsabili e dipendenti dell’istituto bancario, al momento non ancora identificati.

