Al via il tour itinerante “Tecnologia e riforma della giustizia. L’Italia che innova per i cittadini”

Roma, 27 gennaio – Prende il via da Roma il tour itinerante “Tecnologia e riforma della giustizia.

L’Italia che innova per i cittadini”, promosso dalla Fondazione AIDR – Osservatorio Giustizia Digitale, un ciclo di incontri dedicato al confronto sui tempi della giustizia, sull’impatto economico del sistema giudiziario e sulla prospettiva europea, con un’attenzione particolare al ruolo strategico della digitalizzazione.

L’evento inaugurale si terrà il 10 febbraio 2026 alle ore 15.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica, e vedrà la partecipazione di magistrati, avvocati, esperti di protezione dei dati personali e di , specialisti della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e rappresentanti delle istituzioni, che hanno già aderito all’iniziativa, confermandone l’alto profilo istituzionale e tecnico.

Il tour nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo qualificato e non propagandistico tra i diversi attori del sistema giustizia, mettendo a confronto competenze giuridiche, tecnologiche ed economiche, e valorizzando esperienze concrete in grado di contribuire a una giustizia più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini.

«Con questo tour – dichiara Mauro Nicastri, Presidente della Fondazione AIDR – intendiamo creare un luogo stabile di confronto tra istituzioni, professionisti e mondo dell’innovazione. La riforma della giustizia e la digitalizzazione non possono essere affrontate come temi separati: ridurre i tempi dei procedimenti significa rafforzare la fiducia dei cittadini e rendere il Paese più competitivo dal punto di vista economico».

Sottolinea Kristalia Rachele Papaevangeliu, Responsabile dell’Osservatorio Giustizia Digitale di AIDR: «L’Osservatorio nasce per analizzare in modo concreto l’impatto delle tecnologie sul sistema giudiziario. Questo tour vuole dimostrare che la giustizia digitale, se ben governata e rispettosa dei diritti, può rappresentare una leva decisiva per l’efficienza del sistema e per la tutela effettiva dei diritti fondamentali».

La partecipazione all’evento è subordinata a registrazione obbligatoria, necessaria anche per l’accesso al Senato della Repubblica.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 febbraio 2026 scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected].

Il tour proseguirà nei mesi successivi con tappe in diverse città italiane, confermando l’impegno della Fondazione AIDR nella promozione di una cultura della giustizia digitale, dell’innovazione e della trasparenza istituzionale.