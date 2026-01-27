Spaccio di droga in Val d’Agri: arrestato 42enne dai Carabinieri di Viggiano

VAL D’AGRI – Prosegue con determinazione l’azione dei Carabinieri contro la diffusione delle sostanze stupefacenti nell’intero territorio provinciale, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Potenza. L’attività, articolata in una serie di controlli mirati, è finalizzata a monitorare le principali direttrici di traffico e i centri abitati, con l’obiettivo di disarticolare sul nascere eventuali reti di approvvigionamento illegale e contrastarne la vendita al dettaglio, sia nel capoluogo che nei comuni della provincia.

Nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito di un servizio di prevenzione specificamente predisposto per contrastare l’illecita circolazione e lo spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Tramutola hanno proceduto al controllo di un uomo di 42 anni, residente nella zona, mentre era alla guida della propria autovettura.

L’accuratezza degli accertamenti e alcune circostanze emerse durante l’ispezione hanno spinto i militari a effettuare ulteriori approfondimenti, tra cui una perquisizione veicolare. Durante l’operazione è stata rinvenuta una prima parte di sostanza stupefacente.

Successivamente, l’attività investigativa è stata estesa anche all’abitazione del soggetto, dove, al termine di una meticolosa ricerca, sono stati trovati complessivi 66,5 grammi di marijuana, immediatamente sequestrati e inviati al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma per i necessari riscontri tecnici.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito presso la Compagnia Carabinieri di Viggiano, è stato accompagnato nella sua abitazione e posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Potenza che coordina le indagini.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari durante l’udienza tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Potenza.

Si ricorda che, nei confronti dell’indagato, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Il risultato operativo conseguito in Val d’Agri dalle donne e dagli uomini dell’Arma conferma l’efficacia dei servizi straordinari di controllo disposti dal Comando Provinciale di Potenza, che, grazie alla sinergia tra pianificazione strategica e impiego coordinato delle Stazioni Carabinieri sul territorio, rappresentano un presidio costante di legalità a tutela della collettività.