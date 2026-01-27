Emergenza 118: la UIL FPL denuncia mezzi usurati e apparecchiature obsolete

POTENZA – La UIL FPL torna a sollevare con forza il tema delle gravi criticità che interessano le ambulanze del servizio 118, già più volte segnalate all’Azienda sanitaria, ma ancora prive di riscontro e di interventi concreti. Secondo il sindacato, la situazione è ormai insostenibile e mette a rischio sia il personale sanitario sia gli utenti.

La nota della UIL FPL evidenzia come i mezzi attualmente in dotazione siano in uno stato di avanzata usura e, in numerosi casi, di evidente fatiscenza. Una condizione che – sottolinea l’organizzazione – compromette i requisiti minimi di sicurezza, efficienza e affidabilità necessari per un servizio di emergenza territoriale.

Fermi tecnici e rischi quotidiani

I frequenti guasti e i conseguenti fermi tecnici rappresentano una criticità costante: “Ogni giorno – si legge nella nota – il personale è esposto a rischi e la continuità dell’assistenza viene compromessa”. In questo scenario, il sindacato richiama l’attenzione anche sull’impatto che la situazione ha sull’utenza, costretta a subire ritardi e disservizi in un ambito in cui i tempi sono determinanti.

Mancanza di sanificazione e apparecchiature datate

Alla carenza di mezzi si aggiunge un ulteriore problema: in alcune aree della Regione manca un servizio strutturato e continuativo di lavaggio e sanificazione delle ambulanze. Una lacuna che, secondo la UIL FPL, comporta evidenti ricadute sotto il profilo igienico-sanitario.

Inoltre, il sindacato denuncia l’obsolescenza delle apparecchiature elettromedicali, in dotazione ormai dal 2009, che rischiano di non garantire più gli standard richiesti per un’assistenza tempestiva e sicura.

Richieste e ultimatum

La UIL FPL chiede un riscontro formale e tempestivo su tre punti chiave:

lo stato di avanzamento delle procedure per l’acquisizione di nuovi mezzi di soccorso;

l’aggiornamento e la sostituzione delle apparecchiature elettromedicali;

le misure immediate che l’Azienda intende adottare per superare le criticità segnalate.

Il sindacato avverte che, in assenza di risposte puntuali e interventi concreti, saranno attivate tutte le iniziative sindacali e legali necessarie per tutelare il personale e garantire la qualità del servizio pubblico di emergenza.