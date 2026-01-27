Consiglio provinciale di Potenza, le elezioni fissate per l’8 marzo

Si terranno domenica 8 marzo, dalle ore 8 alle 20, le votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Potenza.

Si tratta di elezioni di secondo livello: hanno diritto al voto e potranno essere eletti sindaci e consiglieri comunali.

In una nota diffusa dall’ufficio stampa, è reso noto che “con il decreto numero 4 del 27 gennaio scorso, il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha indetto l’elezione dei 12 componenti del Consiglio provinciale.