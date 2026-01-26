Zelensky, ‘preparativi per nuovi colloqui con Usa e Russia in settimana’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha delineato su X i principali punti emersi dai colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia svoltisi negli Emirati Arabi Uniti, dopo aver ricevuto il rapporto della delegazione ucraina.

«Gli incontri hanno affrontato una serie di questioni importanti, in particolare di natura militare, essenziali per porre fine al conflitto», ha scritto Zelensky, sottolineando che «sono state discusse anche complesse questioni politiche che restano irrisolte» e che «sono state analizzate le posizioni chiave di tutte le parti».

Il presidente ha quindi aggiunto di aver «delineato il quadro per il proseguimento del lavoro diplomatico» e che sono attualmente in corso i preparativi per nuovi incontri trilaterali previsti nel corso della settimana.