Tentato furto a stazione di servizio: intervento dei Carabinieri sventa l’assalto a San Chirico Raparo

Nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio attuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, il costante controllo del territorio da parte delle pattuglie ha consentito, nelle prime ore della mattinata odierna, di sventare un tentativo di furto ai danni di una stazione di servizio situata nel comune di San Chirico Raparo.

Intorno alle ore 04.00, i militari della Stazione Carabinieri di Castelsaraceno, impegnati in un servizio di perlustrazione finalizzato alla tutela degli obiettivi sensibili e delle aree commerciali periferiche, hanno sorpreso due individui, con il volto travisato, mentre erano intenti a forzare il totem self-service dell’impianto di distribuzione carburanti lungo la S.P. “Fondovalle Raganello”.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha costretto i malviventi ad abbandonare l’azione criminosa, lasciando sul posto sia gli attrezzi utilizzati per lo scasso sia la cassa del distributore, già parzialmente divelta.

Approfittando dell’oscurità e delle caratteristiche impervie della zona, i soggetti sono riusciti a dileguarsi a piedi nei terreni circostanti, rendendo difficoltose le operazioni di rintraccio nell’immediato.

L’intera somma di denaro è stata recuperata e restituita al legittimo gestore dell’impianto, mentre il materiale utilizzato per l’effrazione è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti.

L’episodio conferma l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri e la sua presenza costante anche nelle aree più isolate del territorio provinciale, quale fondamentale presidio di sicurezza e deterrenza a tutela delle attività economiche.

In tale ottica, si rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente veicoli o movimenti sospetti contattando il Numero Unico di Emergenza 112, rafforzando così la collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni per la salvaguardia del bene comune.