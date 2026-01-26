Nba: Toronto batte Okc, San Antonio crolla contro i Pelicans

È arrivato il quinto ko casalingo stagionale e il secondo consecutivo per Oklahoma City, che resta comunque al comando della Western Conference nonostante la sconfitta contro Toronto per 103-101. I Thunder cedono di misura, pagando un finale poco lucido.

Tra i Raptors spicca la prestazione di Immanuel Quickley, protagonista con 23 punti e 11 rimbalzi, determinante per il successo dei canadesi.

Per la squadra allenata dal serbo Darko Rajaković si tratta della quarta vittoria consecutiva, una striscia che vale il terzo posto nella Eastern Conference.

Sconfitta a sorpresa anche per i San Antonio Spurs, secondi a Ovest, battuti in casa dai New Orleans Pelicans con il punteggio di 104-95.

Un risultato inatteso, considerando che New Orleans occupa l’ultima posizione della Conference. Serata difficile per Victor Wembanyama, poco preciso dall’arco con un 2 su 10 nel tiro da tre punti.

Non si sono invece disputate le partite previste a Memphis e Milwaukee: Denver Nuggets e Dallas Mavericks non sono riusciti a raggiungere le due città a causa della forte ondata di freddo che sta colpendo Stati Uniti e Canada.

Questi i risultati delle gare giocate nella notte:

Detroit Pistons – Sacramento Kings 139-116

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 85-111

Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors 101-103

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 95-104

Phoenix Suns – Miami Heat 102-111

L.A. Clippers – Brooklyn Nets 126-89

