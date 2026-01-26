Nba: Doncic brilla a Dallas, Brunson trascina i Knicks

Serata NBA ricca di partite combattute e prestazioni individuali di rilievo. Gli Charlotte Hornets conquistano una vittoria importante superando i Washington Wizards 119-115 al termine di una sfida equilibrata fino agli ultimi possessi.

Colpo esterno dei New York Knicks, che espugnano il campo dei Philadelphia 76ers grazie a un Jalen Brunson in grande spolvero: il leader newyorkese chiude la sua gara con 31 punti, risultando decisivo nei momenti chiave del match.

Successo abbastanza agevole per i Cleveland Cavaliers, che hanno la meglio sugli Orlando Magic con il punteggio di 105-119. A guidare Cleveland è un Donovan Mitchell incontenibile da 36 punti, mentre dall’altra parte i 27 di Paolo Banchero non bastano per evitare la sconfitta.

Sorpresa della notte firmata Chicago Bulls, che battono i Boston Celtics 114-111 al termine di una partita intensa e combattuta, risolta solo negli ultimi secondi.

Notte speciale per Luka Doncic, tornato nella città che non avrebbe mai voluto lasciare. I Dallas Mavericks non riescono però a fermare lui e i Los Angeles Lakers, che passano per 110-116 grazie a una prestazione quasi da tripla doppia dello sloveno: 33 punti, 8 rimbalzi e 11 assist.

Dominio assoluto dei Miami Heat sul campo degli Utah Jazz: a Salt Lake City finisce 116-147, con Miami che manda ben sette giocatori in doppia cifra. Protagonista Bam Adebayo, autore di 26 punti e 15 rimbalzi.

Buona prova anche per Simone Fontecchio, che in 23’50” si rende utile prima a rimbalzo e poi in attacco, chiudendo con 14 punti e contribuendo al successo dei suoi.

Per Utah spicca la tripla doppia di Jusuf Nurkic (17 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), una delle poche note positive della serata.

