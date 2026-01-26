Cesare Cremonini raddoppia, nuova data il 7 giugno al Circo Massimo di Roma

Dopo aver registrato il tutto esaurito per l’appuntamento del 6 giugno 2026, Cesare Cremonini annuncia un secondo concerto al Circo Massimo di Roma, fissato per il 7 giugno, anch’esso programmato a capienza totale. Sarà proprio dalla capitale che prenderà ufficialmente il via il Cremonini Live26.

Due serate consecutive in uno scenario iconico, progettate per accogliere oltre 130 mila spettatori, rappresentano una tappa unica e irripetibile nel percorso artistico del cantautore bolognese.

Il Circo Massimo non funge da semplice sfondo, ma diventa il fulcro narrativo di un evento destinato a lasciare un segno nella storia recente della musica italiana.

Per estensione, valore simbolico e rilevanza culturale, questo spazio è tradizionalmente accessibile solo a pochissimi nomi di primo piano. Oggi Cremonini dimostra di poterlo riempire con una proposta live matura, coerente e perfettamente allineata al presente, frutto di una visione artistica strutturata.

Le due date romane inaugurano una tournée che ha già superato la soglia dei 250 mila biglietti venduti, distinguendosi per un approccio che va oltre la semplice scelta di grandi arene all’aperto.

Ogni concerto è concepito come un’esperienza autonoma, ideata in dialogo con il luogo che la ospita. Roma rappresenta quindi il punto di partenza simbolico di questo percorso.

A rendere ancora più significativo questo momento contribuisce il successo del singolo “Ragazze Facili”, stabile da oltre due mesi tra i brani più trasmessi dalle emittenti radiofoniche. Il pezzo, tratto dall’album Alaska Baby pubblicato nel 2024, consolida Cremonini come una delle voci più prolifiche e sensibili del panorama musicale attuale.

Una canzone che supera i cliché della narrazione sentimentale per esplorare le fragilità e le contraddizioni dell’uomo contemporaneo.

Il calendario del Cremonini Live26 prevede:

6 giugno – Roma, Circo Massimo (sold out)

– Roma, Circo Massimo (sold out) 7 giugno – Roma, Circo Massimo (seconda data)

– Roma, Circo Massimo (seconda data) 10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura (ultimi biglietti)

– Milano, Ippodromo SNAI La Maura (ultimi biglietti) 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (ultimi biglietti)

– Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (ultimi biglietti) 17 giugno – Firenze, Visarno Arena

I biglietti per il nuovo concerto romano saranno acquistabili dalle ore 12:00 di oggi sul sito livenation.it/cremonini.

ANSA