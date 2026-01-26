Australian Open: Sinner vola ai quarti, Darderi si arrende in tre set

Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Australian Open dopo aver battuto il connazionale Matteo Darderi in tre set, 6-1, 6-3, 7-6, nel derby italiano. Al prossimo turno affronterà lo statunitense Ben Shelton, che ha superato in quattro set il norvegese Casper Ruud.

«Siamo buoni amici e questo rende più complicato giocare», ha detto Sinner al termine del match. «Nel terzo set ho avuto chance per il break, ma le ho fallite. Ho giocato bene gli ultimi punti sotto pressione. Grazie al pubblico, è bellissimo giocare qui».

Sinner ha parlato anche del suo “nuovo servizio”: «Abbiamo modificato leggermente il movimento. C’è ancora margine di miglioramento, ma ora la battuta è più stabile.

Sto provando a essere più aggressivo a rete e meno prevedibile, e penso di esserci riuscito in questo match». Sul prossimo incontro contro Shelton ha aggiunto: «L’importante è recuperare fisicamente. Molto dipenderà se giocherò di giorno o di sera, perché cambia molto».

La cronaca del match

Primo set: Sinner parte subito forte, conquista due break consecutivi e chiude 6-1 in meno di mezz’ora.

Secondo set: Leggero scatto d'orgoglio di Darderi, ma Sinner mantiene il controllo e si aggiudica il set 6-3.

Terzo set: Darderi va avanti 2-0, ma Sinner mette a segno sette punti consecutivi e porta il set al tie-break, vincendo infine 7-6. Nel parziale finale Sinner annulla anche due match point e chiude la partita senza cedere la presa.

In parallelo, Lorenzo Musetti ha battuto l’americano Taylor Fritz 6-2, 7-5, 6-4 e conquista i quarti, dove domani sfiderà Novak Djokovic. Nel tabellone femminile, invece, la detentrice del titolo Madison Keys è stata eliminata dalla connazionale Jessica Pegula.

