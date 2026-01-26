Attilio Fontana: ‘L’Ice a Milano Cortina solo per la sicurezza di Vance e Rubio’

«L’Ice sarà presente esclusivamente per la tutela del vicepresidente americano J.D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio. Si tratterà quindi di una presenza solo difensiva e sono convinto che non accadrà nulla».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, intervenendo sul tema della possibile presenza dell’agenzia americana Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Rispondendo a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le immagini di eccessiva violenza provenienti dagli Stati Uniti, Fontana ha chiarito che «si tratta di un altro contesto, che non riguarda il nostro Paese né le problematiche che qui possono verificarsi». «La loro presenza – ha aggiunto – è limitata alla protezione di Vance e Rubio: che siano loro o altri, il compito è sempre lo stesso, fare in modo che non accada nulla».

«I rapporti tra le nazioni e tra le forze dell’ordine sono consolidati – ha concluso – e questo rappresenterà una garanzia in più».