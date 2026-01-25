Tajani, il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra

Forza Italia punta ad ampliare il proprio raggio d’azione per rafforzare il ruolo sulla scena politica nazionale.

A indicare la linea è stato il segretario del partito, Antonio Tajani, intervenuto a Milano al termine dell’iniziativa “Più libertà, più crescita”.

Secondo Tajani, esistono margini di crescita se si riesce a estendere il perimetro politico del movimento e a intercettare aree rimaste finora scoperte.

Nel suo intervento, il leader azzurro ha tracciato un quadro critico dell’opposizione, sostenendo che l’esperienza del centrosinistra sia ormai conclusa e che lo spazio politico sia oggi occupato esclusivamente dalla sinistra.

Tajani ha quindi indicato come obiettivo quello di coinvolgere l’elettorato disorientato, con l’ambizione di dare vita a una forza ampia di ispirazione popolare, saldamente ancorata ai valori europeisti e atlantisti.

Una formazione che, nelle intenzioni del segretario, non si limiti a rappresentare una componente del centrodestra, ma aspiri a diventare il baricentro dell’intero sistema politico nazionale.

