Previsioni meteo, in arrivo pioggia e neve abbondante in montagna

Il maltempo continua a dominare la scena meteorologica senza concedere pause significative.

A partire da oggi, domenica 25 gennaio, una nuova fase instabile porterà precipitazioni diffuse e nuove nevicate, alimentate da correnti atlantiche che manterranno condizioni perturbate sull’Italia anche nei prossimi giorni. Attesi accumuli nevosi importanti anche sui rilievi interessati dai prossimi Giochi Olimpici.

Secondo Mattia Gussoni, esperto meteo di iLMeteo.it, l’evoluzione è legata all’arrivo di un sistema perturbato particolarmente attivo. All’origine di questa situazione c’è una vasta depressione posizionata tra Islanda e Isole Britanniche, che continua a spingere verso l’Europa impulsi instabili carichi di umidità.

La prima perturbazione raggiungerà la Penisola nel corso della giornata di domenica, determinando piogge intense soprattutto sul Nord-Est e nevicate consistenti sulle Dolomiti a partire dai 600-700 metri. Fenomeni diffusi sono attesi anche lungo le aree tirreniche e sulle isole maggiori.

Da segnalare inoltre un marcato aumento dell’intensità dei venti occidentali e sud-occidentali su gran parte del Centro e del Sud. Dopo una breve attenuazione dei fenomeni prevista per lunedì 26 — con qualche pioggia residua al Centro-Sud — la circolazione atlantica tornerà rapidamente a farsi sentire. “Ci attendiamo precipitazioni frequenti, talora persistenti, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e lungo il versante tirrenico”, spiega Gussoni.

Le temperature rimarranno leggermente superiori alle medie stagionali, poiché le masse d’aria in arrivo sono di origine oceanica e non artica.

Le nevicate più abbondanti interesseranno i rilievi solo oltre i 500-600 metri di altitudine. Un elemento positivo, sottolinea il meteorologo, in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

PREVISIONI NEL DETTAGLIO

Domenica 25

Nord: piogge irregolari.

Centro: condizioni perturbate sui versanti tirrenici.

Sud: diffuso maltempo.

Lunedì 26

Nord: tempo più stabile con ampie schiarite, possibili nebbie sulle pianure.

Centro: precipitazioni sui settori tirrenici.

Sud: tempo instabile.

Martedì 27

Nord: peggioramento dal pomeriggio-sera a partire dal Nord-Ovest.

Centro: aumento dell’instabilità in serata lungo le coste tirreniche.

Sud: tempo in prevalenza soleggiato, con venti in intensificazione.

Tendenza

Da mercoledì previsto un deciso peggioramento con piogge diffuse e abbondanti nevicate in montagna.

ANSA