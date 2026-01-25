Papa, ‘intensificare gli sforzi per la pace in Ucraina’

L’Ucraina continua a essere bersaglio di azioni militari ripetute che stanno lasciando vaste aree della popolazione senza protezione, proprio nel pieno della stagione invernale. Una situazione che suscita profonda preoccupazione anche in Vaticano.

Durante l’Angelus, Papa Leone ha espresso il suo dolore per quanto sta accadendo, manifestando vicinanza spirituale a chi è colpito dal conflitto e assicurando la propria preghiera a favore delle persone che soffrono.

Il Pontefice ha sottolineato come il prolungarsi delle violenze stia producendo effetti sempre più pesanti sulla popolazione civile, aggravando le divisioni tra i popoli e rendendo più lontano l’obiettivo di una pace equa e stabile.

Il Papa ha infine rivolto un appello alla comunità internazionale, esortando a rafforzare ulteriormente l’impegno per fermare la guerra e avviare un percorso che conduca alla fine delle ostilità.

