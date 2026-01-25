Ministro Piantedosi, pacchetto sicurezza in Cdm entro primi giorni febbraio

Il pacchetto sicurezza è in fase avanzata di elaborazione e potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri già entro la prima settimana di febbraio.

A confermarlo è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo a margine della manifestazione “Idee in movimento” promossa dalla Lega a Rivisondoli.

Il titolare del Viminale ha spiegato che è in corso un dialogo tra i vari dicasteri coinvolti e che il lavoro procede in modo positivo.

Secondo Piantedosi, l’esecutivo sta inoltre valutando la struttura più appropriata per il provvedimento, esaminando l’ipotesi di suddividere le disposizioni tra un decreto legge e un disegno di legge.

La scelta, ha precisato il ministro, dipenderà dalla presenza dei presupposti di urgenza e necessità richiesti per ciascuna misura prevista dal pacchetto.

ANSA