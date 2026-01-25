Calenda a Fi, felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme

L’Italia ha un bisogno urgente di una proposta politica ispirata ai valori liberali, popolari e riformatori, capace di restare autonoma sia dalle pulsioni sovraniste della destra sia dalle derive più radicali della sinistra.

È il messaggio lanciato dal segretario di Azione, Carlo Calenda, intervenendo sul palco di un’iniziativa promossa da Forza Italia, dove il suo discorso ha assunto i contorni di una vera e propria dichiarazione programmatica.

Calenda ha sottolineato la volontà di intraprendere questo cammino politico e ha lasciato aperta la possibilità di una collaborazione, qualora si creassero le condizioni. In tal caso, ha spiegato, sarebbe pronto a impegnarsi con entusiasmo.

Al tempo stesso, ha rimarcato con nettezza l’incompatibilità con un progetto che includa figure e forze politiche da lui considerate lontane dalla propria visione, citando esponenti sia dell’attuale opposizione sia della maggioranza.

ANSA