Autobus in fiamme sul viadotto tra Melfi e San Nicola

Momenti di paura nella serata di ieri 24 gennaio 2025, quando un autobus ha preso fuoco sul viadotto che collega Melfi a San Nicola, in provincia di Potenza. L’incidente si è verificato intorno alle ore 20:50, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri delle compagnie di Melfi, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di spegnimento. Per consentire l’intervento dei soccorsi e tutelare l’incolumità degli automobilisti, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Le fiamme sono state domate intorno alle 22:15 dopo un intenso lavoro da parte dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti: l’autista e le eventuali persone coinvolte sono rimaste illese, anche se lo spavento è stato notevole.

La circolazione stradale è tornata regolare a partire dalle ore 23:00. Tuttavia, nei prossimi giorni le autorità potrebbero disporre controlli tecnici approfonditi sul viadotto per verificare eventuali danni strutturali causati dall’incendio. Non si esclude, quindi, una possibile chiusura temporanea del tratto stradale, con deviazione del traffico verso la zona di Leonessa di Melfi.