Una donna trovata ferita in casa, colpita con una pistola sparachiodi

Una donna di 65 anni è stata rinvenuta gravemente ferita nella propria abitazione a Caselle, nel Torinese, con una lesione alla testa causata da una pistola sparachiodi. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche.

Sull’episodio stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che hanno accompagnato in caserma il figlio della vittima.

L’uomo è sospettato di averla colpita al termine di una violenta discussione domestica. L’ipotesi di reato al momento è quella di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato lo stesso figlio a contattare il numero di emergenza 112 intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione all’interno dell’abitazione, proseguendole poi durante il trasporto in ambulanza.

La donna è stata inizialmente condotta all’ospedale Maria Vittoria di Torino in codice rosso per un grave trauma cranico e successivamente trasferita al presidio ospedaliero Giovanni Bosco, dove resta ricoverata in condizioni disperate.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.

ANSA