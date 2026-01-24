Forza Italia Provincia di Potenza presente a Napoli per l’evento “Valori. Più libertà, più dignità”

Venerdì 23 gennaio, a Napoli, è iniziata la tre giorni itinerante, che continuerà oggi a Roma e domani a Milano, per celebrare la discesa in campo del Presidente Silvio Berlusconi e la nascita di Forza Italia.

Di seguito le dichiarazioni di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza.

«La convention di Napoli, alla quale Forza Italia Provincia di Potenza ha partecipato con una folta delegazione, ha rappresentato un importante momento di confronto e di condivisione. Ricordare la fondazione di Forza Italia significa celebrare la visione di un uomo, Silvio Berlusconi, che 32 anni fa si rese conto di quanto fosse necessario, per il bene del nostro Paese, contrastare l’ascesa dilagante di una sinistra sempre più estrema e radicale.

Berlusconi comprese appieno che la ricetta necessaria per garantire un futuro prospero, dal punto di vista economico e sociale, all’Italia potesse essere solo quella liberale e moderata, fondata su quei valori che da sempre hanno contraddistinto un’Italia che produce e che primeggia in Europa e nel mondo.

A Napoli si sono dunque ricordati quei valori che hanno caratterizzato Forza Italia nel 1994 e che continuano a caratterizzarla oggi, adattati ai tempi che viviamo e ad una modernità sempre più globalizzata e tecnologica.

Forza Italia è il partito dei liberali, il partito dei moderati, il partito che rivendica le sue radici cristiane e che crede fermamente nell’Europa e nell’alleanza atlantica, affermandosi come fondamentale nei processi decisionali. Ma Forza Italia è anche il partito che si pone come baluardo del garantismo, il partito della libertà economica, della crescita, dello sviluppo e dell’impresa che crea lavoro e assicura stabilità.

Forza Italia è dunque il partito della libertà. Non può, però, esserci libertà senza dignità, ed è per questa ragione che Forza Italia è anche il partito degli ultimi, il partito che si è sempre posto l’obbligo di aiutare chi è rimasto indietro.

Forza Italia ad oggi continua la sua azione politica nel solco di questi valori, e con l’obiettivo di diventare il centro non solo della coalizione di Governo, ma della politica italiana, per offrire una casa a tutti gli elettori moderati. Di tutti questi valori e propositi ci faremo portatori nella nostra attività politica in Basilicata.»