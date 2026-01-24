Due furti sventati tra Potenza e Matera

Due tentativi di furto sono stati sventati nelle ultime ore a Potenza e Matera grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e della vigilanza privata.

Nel capoluogo lucano, nella notte tra giovedì e venerdì, nel mirino dei malviventi è finita una tabaccheria situata in via Ciccotti, proprio di fronte alla caserma Lucania. I ladri avevano appena forzato l’ingresso dell’esercizio commerciale quando sono stati sorpresi dall’arrivo della radiomobile dei carabinieri. Alla vista dei militari, i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce senza riuscire a portare via nulla.

Un secondo episodio si è verificato la scorsa notte a Matera, all’interno di un negozio del centro commerciale Venusio. In questo caso, a sventare il furto sono state le guardie giurate, intervenute immediatamente dopo la segnalazione dell’allarme. Anche qui i ladri, accortisi dell’arrivo della vigilanza, sono fuggiti prima di poter completare il colpo. Sul posto è giunta anche la polizia per i rilievi del caso.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che i malviventi avevano tentato di manomettere la cassaforte del negozio, senza però riuscire a prelevare denaro o materiale di valore.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.