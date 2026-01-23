“Partenope” al Teatro Petruzzelli di Bari

Un appuntamento di straordinario prestigio, destinato a segnare un passaggio significativo nella storia recente della Camerata delle Arti e dell’Orchestra di Puglia e Basilicata.

Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 19.00, il Teatro Petruzzelli di Bari, simbolo della grande tradizione musicale italiana ed europea, ospiterà il concerto “Partenope – Omaggio alla tradizione napoletana nel mondo”, progetto artistico di forte valore identitario e culturale.

Affidata all’Orchestra di Puglia e Basilicata, diretta da Francesco Zingariello, Partenopepropone un intenso viaggio musicale che attraversa i grandi classici della tradizione partenopea e le sue riletture contemporanee: da Te voglio bene assaje a Reginella, da Fenesta ca lucive a Caruso, fino alla suite orchestrale Napule è… dedicata a Pino Daniele. Un racconto musicale che intreccia oralità e scrittura colta, memoria e attualità, parola e suono.

“Essere chiamati a esibirsi sul palco del Petruzzelli – ha dichiarato Francesco Zingariello – rappresenta un riconoscimento di altissimo profilo: un luogo che non è solo spazio scenico, ma autentico patrimonio culturale, carico di storia, memoria e responsabilità artistiche. In questo contesto così prestigioso, la canzone napoletana – patrimonio universale – trova una cornice ideale per raccontare la propria capacità di attraversare il tempo e i confini, mantenendo intatta la propria forza espressiva”.

Accanto a Francesco Zingariello sul podio e in veste di tenore, le voci di Maria Grazia Zingariello e Rita Zingariello, con Angelo Nigro pianista e arrangiatore. A impreziosire ulteriormente la serata, la partecipazione straordinaria di “Pinuccio” (Alessio Giannone) e l’intervento musicale di Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia.

«Portare Partenope al Teatro Petruzzelli – afferma Marco Renzi, direttore artistico dell’Orchestra di Puglia e Basilicata – significa vedere riconosciuto un percorso artistico costruito negli anni con rigore, visione e radicamento nel territorio. È un traguardo importante, ma anche una responsabilità che vogliamo condividere con il pubblico e con le nuove generazioni».

Il concerto si inserisce inoltre in un percorso di forte impegno educativo e formativo: per l’occasione saranno coinvolti studenti dei licei musicali e delle scuole secondarie superiori, offrendo loro l’opportunità di vivere dal vivo un’esperienza artistica di altissimo livello in uno dei teatri più importanti del Paese.

Oltre che nei punti di prevendita, sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso lunedì 26 presso il botteghino del Petruzzelli dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.