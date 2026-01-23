Incidenti sul lavoro, morti due operai in Toscana e in Abruzzo

È un autotrasportatore di 51 anni, residente a Ponsacco in provincia di Pisa, l’uomo deceduto questa mattina a Livorno mentre era impegnato nelle operazioni di scarico di materiali da costruzione da un camion.

In base alle prime verifiche, la vittima stava movimentando laterizi sul pianale del mezzo quando, per motivi ancora da chiarire, è rimasta schiacciata dalla benna della gru installata sul camion. Un collega, accortosi immediatamente dell’accaduto, ha allertato i soccorsi componendo il numero di emergenza 112.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario con ambulanze e automedica. Nonostante la rapidità dei soccorsi, il medico del 118 ha potuto soltanto certificare il decesso dell’uomo.

L’episodio si è verificato in un’area adibita al carico e scarico di materiale edile. Per gli accertamenti sono giunti anche gli ispettori del lavoro e la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi sotto il coordinamento del pubblico ministero Daniele Rosa. Il piazzale e il mezzo coinvolto sono stati posti sotto sequestro.

Un altro grave incidente sul lavoro si è registrato nelle ultime ore in Abruzzo. È deceduto nella notte un operaio di 59 anni, cittadino romeno residente a Civitavecchia, rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un cantiere per la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica a Petrella Liri, frazione del comune di Cappadocia, in provincia dell’Aquila.

L’uomo era dipendente di un’azienda impegnata nei lavori per conto del Cam, nell’ambito di un progetto che prevede la costruzione di un grande invaso idrico destinato a rifornire un’ampia area del territorio.

Dopo l’incidente, avvenuto durante l’utilizzo di un mezzo meccanico, i colleghi hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori. Vista la gravità delle condizioni, è stato attivato anche l’elisoccorso del 118, che ha trasferito l’operaio all’ospedale di Avezzano in condizioni critiche.

In ospedale l’uomo è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, le gravi emorragie e i numerosi traumi riportati si sono rivelati fatali. Il decesso è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Restano ora da chiarire le cause esatte dell’incidente e le modalità operative che hanno portato al ferimento mortale dell’operaio all’interno del cantiere.

