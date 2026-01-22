Sasso di Castalda diventa smart

C’è un momento preciso in cui ci si innamora di Sasso di Castalda, ed è quando ci si immerge nel silenzio dei suoi boschi secolari. Se fino a ieri per decifrare i segreti di questo paesaggio serviva una mappa cartacea o la fortuna di incontrare una guida esperta, da oggi quella stessa magia diventa accessibile a tutti, direttamente nel palmo di una mano.

Non si tratta soli di una nuova applicazione turistica, ma il risultato di una precisa strategia di un piccolo paese che non ha voluto aspettare il futuro, ma è andato a cercarselo.

Sasso di Castalda ha infatti scommesso sull’innovazione partecipando al programma “Heritage Smart Lab” promosso da Basilicata Creativa.

Una visione premiata con una selezione ufficiale che ha permesso al Comune di accedere a risorse dell’Unione Europea e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

È la dimostrazione che anche i piccoli centri, se mossi da idee chiare, possono sedersi ai tavoli che contano. Una soddisfazione che emerge chiaramente dalle parole del Sindaco Rocchino Nardo, secondo cui spesso si pensa erroneamente che i piccoli comuni debbano accontentarsi di gestire l’ordinario.

Per il primo cittadino, la vera sfida è avere il coraggio di bussare alle porte giuste per far crescere il paese. Essere stati selezionati da Basilicata Creativa e dal Ministero conferma la solidità della visione amministrativa: non limitarsi a custodire i sentieri, ma portarli nel mondo attraendo risorse esterne, senza pesare sulle tasche dei cittadini.

Per trasformare questa visione in realtà, l’amministrazione ha puntato su una forte sinergia tra competenze tecniche e amore per il territorio.

Il partner tecnologico Digimat S.p.A., azienda aderente al Cluster Basilicata Creativa, ha sviluppato l’intero ecosistema digitale realizzando il nuovo portale web sentierisassodicastalda.it e le due App specifiche per Android e Apple.

Ma la tecnologia, per emozionare, ha bisogno di un’anima: la parte narrativa e contenutistica è stata infatti curata da Caterina Corleto, guida escursionistica locale e consulente per Digimat.

È grazie alla sua profonda conoscenza “sul campo” che l’App non restituisce solo dati freddi, ma racconta la vera essenza dei luoghi, accompagnando il visitatore come farebbe una persona del posto.

Chi scarica l’applicazione trova così schede dettagliate e vive di percorsi iconici come il “Mariele Ventre”, il “Frassati” o il “Sentiero della Legalità”, complete di dati tecnici su dislivelli e difficoltà.

Un’attenzione particolare è stata rivolta all’inclusione, con una sezione dedicata ai Criteri di Accessibilità che spiega chiaramente per chi è adatto ogni sentiero, affinché la montagna resti un piacere democratico e sicuro.

L’ecosistema digitale mette inoltre in rete i Punti di Interesse culturali e naturalistici con le Attività Ricettive, offrendo un servizio utile all’economia locale, e si arricchisce di un Travel Blog per ispirare i viaggiatori con racconti ed esperienze.

“Per Sasso di Castalda – si legge in una nota – aprirsi al nuovo non significa tradire il passato, ma proteggerlo meglio rendendolo “parlante” per le nuove generazioni.

Un concetto ribadito dall’Assessore al Turismo Mariangela Laurino, che sottolinea come la tecnologia non debba essere un esercizio di stile, ma una mano tesa verso l’ospite.

L’Assessore guarda già oltre: l’infrastruttura digitale inaugurata oggi con i sentieri storici è infatti la base solida pronta ad accogliere, a breve, anche i contenuti del “Cammino delle Emozioni”, trasformando il visitatore da semplice passante a protagonista della storia del borgo.

Oggi Sasso di Castalda si presenta così: con le radici di pietra ben piantate a terra e lo sguardo rivolto al futuro”.

Per approfondire: Sito web. App disponibile su: App Store e Google Play (cercando “Sentieri Sasso di Castalda”)