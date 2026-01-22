Lions Club Melfi: il 24 gennaio la presentazione del libro “La Basilicata federiciana nella toponimia medievale” di Antonio Vito Boccia

Il Lions Club Melfi – Lions International invita la cittadinanza alla presentazione del volume “La Basilicata federiciana nella toponimia medievale – Origini e aspetti pregiuridici del territorio” di Antonio Vito Boccia, in programma sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso la Sala della Società Operaia “F.S. Nitti” di Melfi.

L’iniziativa propone un incontro culturale dedicato alla storia e all’identità del territorio lucano, con un focus sulla toponimia medievale e sul periodo federiciano: un’occasione per rileggere luoghi, nomi e tracce del passato come strumenti per comprendere l’evoluzione storica, sociale e istituzionale della Basilicata.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali di:

Giuseppe Maglione, Sindaco di Melfi

Sandro Signorelli, Presidente Società Operaia “F.S. Nitti”

Ivana Pipponzi, Presidente Lions Club Melfi

Seguirà il dialogo con l’autore, affidato a On. Nicola Pagliuca (Socio Lions), che guiderà il pubblico tra temi, metodo e chiavi di lettura del volume, valorizzando la dimensione storica e territoriale dell’opera.

Concluderà i lavori Massimo Maria Molinari, Presidente Lions VIII Circoscrizione.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di iniziative promosse dal Lions Club Melfi per sostenere la diffusione della cultura, la tutela della memoria storica e la partecipazione attiva della comunità. La presentazione è aperta al pubblico (posti disponibili fino ad esaurimento).

Scheda evento

Titolo: Presentazione del libro “La Basilicata federiciana nella toponimia medievale”

Autore: Antonio Vito Boccia

Data e ora: Sabato 24 gennaio 2026 – ore 17:30

Luogo: Sala Società Operaia “F.S. Nitti” – Melfi