Assessore Cicala alla Commissione Politiche Agricole

La Basilicata partecipa ai processi decisionali nazionali sulle politiche agricole attraverso il lavoro della Commissione Politiche Agricole (CPA) delle Regioni, riunita nella sede romana della Conferenza Stato-Regioni.

L’assessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, ha preso parte ai lavori della Commissione, sede in cui le Regioni costruiscono le posizioni comuni sui provvedimenti che incidono sul settore primario, prima del confronto formale con il Governo.

«Essere presenti in questi luoghi – ha dichiarato Cicala – significa presidiare i processi in cui si definiscono le politiche che poi diventano atti concreti sui territori. È qui che si costruisce l’equilibrio tra indirizzi nazionali e bisogni reali delle comunità rurali».

La partecipazione alla CPA rappresenta per la Basilicata uno spazio strategico di confronto e proposta, finalizzato a tutelare le specificità territoriali, le aree interne e il sistema produttivo regionale, contribuendo alla definizione di politiche agricole più coerenti con le esigenze delle imprese e delle comunità locali.

«Il ruolo delle Regioni – ha concluso l’assessore – è quello di portare nei tavoli nazionali la voce dei territori, trasformando il confronto istituzionale in scelte operative capaci di produrre sviluppo reale e duraturo».