Airc, torna in Basilicata ‘Arance della Salute’

Il 24 e 25 gennaio i volontari della Fondazione Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) saranno presenti nelle piazze lucane con l’iniziativa “Arance della Salute”.

L’obiettivo è diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro, attraverso la distribuzione di reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro) e vasetti di marmellata di arance rosse (8 euro) e di miele di fiori d’arancio (10 euro).

L’iniziativa si svolgerà nella mattinata di sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 9.00 alle 13.30. A Potenza i volontari saranno presenti in piazza Mario Pagano e in piazza Don Bosco.

A Matera, invece, i banchetti saranno allestiti nelle postazioni di piazza Mulino, piazza Vittorio Veneto e in via Annunziatella 50.

Nei banchetti, insieme ai prodotti, sarà distribuita anche una pubblicazione speciale con indicazioni utili per distinguere le informazioni false da quelle attendibili e scientificamente fondate, oltre a suggerimenti per sfatare alcuni miti legati all’alimentazione, all’attività fisica e ai corretti stili di vita.

In una nota, Airc ha spiegato come le donazioni raccolte saranno destinate ai progetti di ricerca indipendente e alle borse di studio di circa 5.000 ricercatori che operano in istituzioni prevalentemente pubbliche su tutto il territorio nazionale, con il fine di “sviluppare trattamenti sempre più efficaci contro i tumori ancora difficili da curare e di studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e la prevenzione”.