A Potenza il seminario distrettuale Rotary “Leadership & Valori” – Distretto 2120 Puglia e Basilicata

Sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 9 nel Teatro Francesco Stabile di Potenza è in programma il seminario distrettuale “Leadership & Valori”, promosso dal Rotary International Distretto 2120 Puglia e Basilicata in partnership con l’Amministrazione comunale di Potenza, Assessorato alla Cultura.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, Antonio B. Braia, rappresenta un momento di alto confronto culturale e civile sui temi della leadership etica, del servizio e della responsabilità, valori fondanti dell’azione rotariana, sintetizzati nel principio del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Il Seminario vedrà la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo dell’impresa, della ricerca, dell’università, dello sport, della sicurezza e delle Istituzioni, tra cui: Cristina Chiuso, già capitano della Nazionale italiana di nuoto; Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare; Francesco Di Ciommo, Prorettore dell’Università Luiss “Guido Carli”; Roberto Vavassori, Presidente di Anfia; Gaetano Scamarcio, Direttore nazionale dell’Istituto di Nanoscienze del CNR; Antonio Uricchio, Presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Nel corso della mattinata è prevista anche una tavola rotonda dal titolo “Leadership e Servizio”, che coinvolgerà il presente e il futuro del Rotary Distretto 2120, valorizzando esperienze e testimonianze di progetti e service realizzati dai Club per le comunità di Puglia e Basilicata.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali, e si concluderanno con l’intervento del Governatore Antonio B. Braia.

Il Seminario si inserisce nel messaggio internazionale dell’anno rotariano 2025-2026: “Uniti per fare del bene e del Distretto 2120, We Are One”.