Turismo: fare rete per migliorare l’accoglienza e valorizzare le professionalità

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso l’Open Space APT Basilicata di Matera, si terrà la seconda tavola rotonda promossa dall’agenzia Martulli Viaggi, in collaborazione con APT Basilicata.

L’incontro, dal titolo “Operatori e servizi turistici: fare rete per promuovere lo sviluppo turistico e territoriale”, sarà dedicato al tema della collaborazione tra operatori turistici, servizi e istituzioni, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e valorizzare le competenze professionali che operano sul territorio.

La tavola rotonda intende stimolare un confronto costruttivo sui margini di miglioramento nei trasporti, nei servizi turistici e nelle capacità ricettive della città, individuando soluzioni condivise in grado di innalzare la qualità dell’esperienza del visitatore e, allo stesso tempo, rafforzare il ruolo e il valore delle professionalità locali.

L’iniziativa si configura come un momento di dialogo aperto, volto alla costruzione di un modello di accoglienza sostenibile e integrato, capace di generare benefici non solo per i turisti, ma anche per gli operatori del settore e per la comunità ospitante.

Interverranno:

Giuseppe Colucci , esperto in destination management e sviluppo locale

, esperto in destination management e sviluppo locale Marilisa D’Ercole , rappresentante Associazione B&B Matera

, rappresentante Associazione B&B Matera Marcella Di Feo , Ufficio Marketing APT Basilicata

, Ufficio Marketing APT Basilicata Giacinto Marchionna , amministratore Tourismore

, amministratore Tourismore Tommaso Mariani , presidente Consorzio Albergatori Matera

, presidente Consorzio Albergatori Matera Leonardo Montemurro , presidente CNA Matera

, presidente CNA Matera Simona Orsi, assessora al Turismo del Comune di Matera

A moderare il dibattito sarà Ivana Calciano, Team Open Space APT Basilicata.

L’incontro è aperto al pubblico. Sono invitati a partecipare operatori turistici, associazioni di categoria, istituzioni, professionisti del settore e cittadini interessati.