Tempesta solare si abbatte sulla Terra, è la più potente dal 2003

Una violenta perturbazione proveniente dal Sole ha raggiunto la Terra nella giornata di ieri e potrebbe provocare disservizi alle infrastrutture energetiche e ai sistemi spaziali, oltre a offrire fenomeni luminosi insoliti nei cieli di diverse aree del pianeta.

Il Centro statunitense per la previsione del meteo spaziale ha reso noto che l’evento ha generato una tempesta geomagnetica di grado 4 su 5, una categoria molto elevata, anche se l’intensità è destinata a diminuire progressivamente nelle prossime ore.

Si tratta dell’episodio più significativo degli ultimi vent’anni, paragonabile a quello registrato nel 2003, noto come la “tempesta di Halloween”, che all’epoca provocò estesi blackout in Svezia e danni alle reti elettriche in Sudafrica. Eventi di questa portata sono poco frequenti e strettamente connessi ai cicli di attività solare.

L’attuale fenomeno, spiegano gli esperti, è stato originato da una potente esplosione sulla superficie del Sole avvenuta domenica. Le particelle cariche emesse nello spazio hanno interagito con il campo magnetico terrestre, alterandone l’equilibrio.

Questo tipo di interazione può generare spettacolari aurore, ma anche causare interferenze nelle comunicazioni radio ad alta frequenza, anomalie nel funzionamento dei satelliti e variazioni improvvise di tensione nelle reti elettriche.

Le luci polari associate alla tempesta potrebbero essere osservabili anche in regioni dove solitamente non si manifestano, come alcune zone degli Stati Uniti, rendendo l’evento particolarmente visibile oltre che rilevante dal punto di vista tecnologico.

