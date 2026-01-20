CRONACA
Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato
Avrebbe aggredito la partner colpendola al volto con un’arma da taglio: per questo un 32enne è finito in manette a Giaveno, nel Torinese, a seguito di un intervento dei carabinieri.
La misura restrittiva è stata successivamente confermata dal giudice per le indagini preliminari che, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto la detenzione preventiva in carcere.
I fatti risalgono all’11 gennaio scorso. La giovane vittima, una donna di 22 anni impiegata come animatrice in un locale notturno, ha riportato ferite facciali irreversibili.
ANSA