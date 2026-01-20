POLITICA
Ministro Salvini, decreto sicurezza in arrivo, in cdm la settima prossima
Il provvedimento in materia di sicurezza è ormai prossimo alla presentazione, ma non figura ancora tra i temi in discussione del Consiglio dei ministri di oggi. L’ipotesi più probabile è che venga esaminato nel corso della prossima settimana.
A dichiararlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a margine di un sopralluogo in un cantiere finanziato dal Pnrr nel settore R5 a Tor Bella Monaca, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.