In giro con coltelli, mazze e catene, più che raddoppiati i minori denunciati

Tra il 2019 e il 2024 il numero di minorenni segnalati per il possesso di oggetti atti a offendere ha registrato un aumento significativo.

Le segnalazioni, che riguardano strumenti come lame, tirapugni, bastoni, catene e dispositivi elettrici di autodifesa, sono infatti salite da 778 a 1.946 casi.

La tendenza risulta confermata anche dai dati più recenti: nei primi sei mesi del 2025 i casi già rilevati sono 1.096.

I numeri emergono da un’anteprima di uno studio promosso da Save the Children, condotto in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della Giustizia e con il contributo del Servizio di Analisi Criminale della Direzione centrale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

ANSA

 

