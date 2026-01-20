CALCIO & SPORT
Gigi Datome incontra componenti basket lucano
Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre nazionali maschili, venerdì prossimo, 23 gennaio, a Matera "incontrerà tutte le componenti del basket lucano e sarà accompagnato da coach Francesco Rossi, coordinatore tecnico di Area del progetto Academy Italia".
Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre nazionali maschili, venerdì prossimo, 23 gennaio, a Matera “incontrerà tutte le componenti del basket lucano e sarà accompagnato da coach Francesco Rossi, coordinatore tecnico di Area del progetto Academy Italia”.
Lo ha reso noto il Comitato lucano della Fip (Federazione italiana pallacanestro). L’appuntamento è fissato alle ore 18 al PalaSassi.
All’incontro “sono invitati tutti gli atleti, tecnici e dirigenti delle società di pallacanestro della Basilicata”.