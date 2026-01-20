COMUNE DI FARDELLA ATTENZIONE ALLE TRUFFE TELEFONICHE: AVVISO ALLA CITTADINANZA
Segnalazione di tentativi di truffa nella mattinata odierna
Negli ultimi tempi, e anche nella mattinata di oggi, sono state segnalate diverse tentate truffe telefoniche ai danni di cittadini residenti nella nostra zona.
Si tratta di episodi che destano preoccupazione e che richiedono la massima attenzione, soprattutto perché i truffatori agiscono con tecniche sempre più sofisticate, facendo leva su paura, urgenza e coinvolgimento emotivo.
L’obiettivo è spingere le vittime ad agire d’impulso, senza il tempo di riflettere o verificare la veridicità delle informazioni ricevute.
Le truffe più comuni: come riconoscerle
Il “finto parente”
Una persona chiama fingendosi un figlio, un nipote o un avvocato e racconta una situazione drammatica: un incidente stradale, un arresto, un debito improvviso. Subito dopo chiede denaro, gioielli o oggetti di valore, sostenendo che servano con urgenza per “risolvere il problema”.
Il “finto operatore”
Il truffatore si spaccia per dipendente di banche, uffici postali o società di servizi (luce, gas, acqua) e chiede codici personali, PIN o dati bancari.
È bene ricordarlo sempre: nessun ente serio chiede informazioni riservate per telefono.
Numeri sconosciuti o sospetti
Massima prudenza in caso di chiamate provenienti da numeri anonimi, sconosciuti o con prefissi esteri.
Cosa fare immediatamente
✔ Mantenere la calma
Non lasciatevi prendere dal panico: le truffe funzionano proprio sfruttando la paura.
✔ Prendersi il tempo necessario
Chiudete la chiamata e contattate direttamente il parente o l’ente citato, utilizzando numeri ufficiali.
✔ Non consegnare nulla
Non date mai soldi, oro, documenti o altri beni a sconosciuti che si presentano alla porta dopo una telefonata.
✔ Chiedere aiuto
In caso di dubbio, parlatene con un vicino, un familiare o contattate immediatamente le Forze dell’Ordine.
Numeri utili
- Emergenze – Carabinieri: 112
È fondamentale diffondere queste informazioni, in particolare tra le persone anziane, che purtroppo rappresentano i bersagli più frequenti di questi raggiri.
A Fardella la sicurezza passa anche dalla collaborazione e dall’attenzione reciproca: nessuno deve sentirsi solo di fronte a queste minacce.
Restare informati è il primo passo per difendersi.