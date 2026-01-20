AUGUSTO DAOLIO – “QUADRI IN CONCERTO”

ESPOSIZIONE QUADRI UNICA ED ESCLUSIVA IN OCCASIONE DEL NOMADINCONTRO 2026

Novellara, Ex Convento dei Gesuiti n.32

Sabato 14 febbraio 2026 ore 18-21

Domenica 15 febbraio 2026 ore 10,30-16

Una mostra di quadri assolutamente inediti della storica voce de I Nomadi, realizzati nel 1979,

anno di uscita di “Album Concerto” con Francesco Guccini. I disegni avrebbero dovuto corredare il

disco live ma la Emi (ai tempi casa discografica di entrambi gli artisti) preferì una semplice foto di

copertina, senza aggiungere altro.

I quadri realizzati da Augusto Daolio vennero così conservati con cura da Beppe Carletti che

quest’anno ha deciso di creare un evento, mostrandoli in ESCLUSIVA durante il “Nomadincontro

2026”.

“Era ottobre 1979. Facemmo 15 giorni di prove a Pàvana, a casa di Francesco durante i quali si

formò un super gruppo di musicisti, noi Nomadi insieme ad altri storici della

band di Guccini. Passammo molto tempo insieme, anche momenti di evasione oltre la musica tra

partite a carte, passeggiate nei boschi e, che ci crediate o meno, gran mangiate di cipolla cruda

accompagnate da vino rosso. Augusto, sempre abile a cogliere tratti, particolari e caratteristiche di

ognuno di noi, ebbe l’ispirazione, una volta terminati i giorni di prova, a ritrarre tutti noi. Questi

disegni sono il risultato di un progetto di copertina che purtroppo non andò mai in porto ma che è

venuto il momento di mostrare in tutta la sua bellezza, a testimonianza di un disco importante per

noi e per Francesco”.

(Beppe Carletti)

Da un’idea di Beppe Carletti, a cura di Lorenzo Immovilli e Pietro Casarini