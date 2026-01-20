CRONACA
Aiea, la centrale di Chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione esterna
Grossi, 'monitoriamo gli sviluppi per valutare l'impatto sulla sicurezza nucleare'
Numerosi nodi della rete elettrica ucraina, fondamentali per garantire la protezione degli impianti nucleari, sono stati interessati nelle prime ore della giornata da pesanti operazioni militari.
In seguito agli attacchi, l’impianto nucleare di ChNPP (Chernobyl, ndr) è rimasto privo di qualsiasi collegamento alla rete elettrica esterna, mentre anche le infrastrutture di alimentazione di altre centrali atomiche del Paese hanno subito danni.
La notizia è stata diffusa sulla piattaforma X dal direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi.
L’Aiea, ha spiegato Grossi, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione per determinare le possibili conseguenze sul piano della sicurezza nucleare.
ANSA