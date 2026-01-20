Aggredisce compagna davanti ai figli, arrestato

In applicazione del “Codice Rosso”, nel Vulture-Melfese, in provincia di Potenza, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, accusato di aver aggredito la compagna – che ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni – davanti ai figli.

I militari della Compagnia di Melfi hanno inoltre accertato che l’episodio è stato “solo l’ultimo di una serie di gravi condotte maltrattanti perpetrate dall’uomo nel corso degli ultimi anni, alcune delle quali – è scritto in una nota diffusa dal Comando provinciale di Potenza dell’Arma – già oggetto di precedenti segnalazioni”.

Dopo la convalida dell’arresto, il gip del capoluogo lucano ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla vittima e l’apposizione del braccialetto elettronico.