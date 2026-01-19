Turismo, 2025 verso record di presenze straniere a 271 milioni (+6,7%)

Il turismo straniero in Italia ha toccato un nuovo record storico nel 2025. Secondo le stime elaborate dal CST – Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, le presenze di visitatori esteri hanno raggiunto 271 milioni, il valore più alto mai registrato, con un aumento del 6,7% rispetto al 2024.

La spesa turistica generata dai turisti stranieri è stimata in 57,1 miliardi di euro, confermando il ruolo chiave del settore come motore dell’economia nazionale.

Sul fronte territoriale, la crescita è stata particolarmente sostenuta al Sud e nelle Isole (+8,7%, circa +3,3 milioni di presenze), seguita dal Nord Est (+6,7%, +7 milioni di pernottamenti), dal Nord Ovest (+6,5%, +3 milioni) e dal Centro (+5,7%, +3,7 milioni).

Per quanto riguarda le diverse tipologie di destinazione, l’incremento risulta abbastanza omogeneo:

– Città d’arte e centri storici: +6,4%, per un totale di 84,5 milioni di presenze straniere

– Località lacuali: +6,7%, 34,5 milioni di pernottamenti

– Aree montane: +8,5%, 31,1 milioni di presenze

– Località balneari: +6,4%, 72,7 milioni di pernottamenti

– Aree rurali e collinari: +5,8%, 12,6 milioni

– Terme: +5,9%, 7,6 milioni

– Altre destinazioni di interesse: +6,9%, 27,8 milioni

«L’Italia – dichiara Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti – si conferma una destinazione turistica di primissimo livello e uno dei brand più forti a livello globale.

Il richiamo del nostro patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico continua ad attrarre flussi in costante aumento, generando un valore economico significativo per il Paese».

Per mantenere questa dinamica positiva anche nel 2026, secondo Messina saranno necessari «investimenti infrastrutturali mirati, azioni per elevare la qualità dei servizi offerti e interventi per contenere le pressioni inflazionistiche, in modo da preservare la competitività del comparto e il suo ruolo di traino per la crescita economica nazionale».

