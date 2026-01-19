“The Pitt” e “Una Battaglia dopo l’altra” attualmente in vetta allo streaming in Italia settimana – Classifica JustWatch

La nuova classifica settimanale JustWatch fotografa i gusti del pubblico italiano negli ultimi sette giorni, tra debutti diretti in vetta, conferme sul podio e ritorni inattesi.

Dai crime tesi ai medical drama più realistici, ecco i titoli che stanno dominando lo streaming in Italia.

Debutto al primo posto per Una battaglia dopo l’altra

Entra direttamente in vetta Una battaglia dopo l’altra, un racconto crepuscolare che guarda alle ferite lasciate dall’estremismo politico. I French 75, gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, si ritrovano anni dopo lo scioglimento quando un nemico del passato torna a minacciare le loro vite. Il film abbandona progressivamente l’ideologia per concentrarsi sulla sopravvivenza, offrendo una narrazione tesa e carica di disillusione.

Seconda posizione per The Rip – Soldi sporchi

Nuova entrata anche al secondo posto per The Rip – Soldi sporchi. Ambientato a Miami, il film segue una squadra di poliziotti che scopre milioni di dollari in contanti nascosti in un edificio fatiscente. L’apparente colpo di fortuna diventa presto una trappola: la fiducia si incrina, l’avidità prende il sopravvento e i confini tra giusto e sbagliato si fanno sempre più labili. Un crime asciutto e serrato, costruito sul sospetto reciproco.

Scende ma resta sul podio 28 anni dopo

Perde una posizione ma si mantiene al terzo posto 28 anni dopo, che continua a espandere l’universo apocalittico della saga. A quasi trent’anni dall’inizio del contagio, la quarantena è ancora in atto e piccoli gruppi di sopravvissuti vivono ai margini dell’orrore. Il ritorno sulla terraferma di uno di loro porta alla luce una nuova e inquietante mutazione, capace di minacciare non solo gli infetti ma ciò che resta dell’umanità.

Balzo in avanti e primo posto per The Pitt

Sale di cinque posizioni e conquista la vetta The Pitt, medical drama ambientato nel Pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh. Tra turni massacranti, emergenze continue e scelte impossibili, lo staff ospedaliero è messo a dura prova anche da fondi insufficienti e da un afflusso di pazienti superiore alla reale capacità del reparto. Una serie tesa e realistica, che mette al centro il costo umano della sanità d’emergenza.

Stabile al secondo posto Pluribus

Dopo aver guidato la classifica per diverse settimane, Pluribus resta saldo in seconda posizione. La storia della persona più disperata del pianeta incaricata di salvare il mondo da un eccesso di felicità continua a conquistare il pubblico grazie a una brillante satira filosofica sulla tristezza necessaria e sul potere paradossale di chi non ha più nulla da perdere.

Terzo posto confermato per La sua verità

Chiude il podio La sua verità, thriller psicologico cupo e introspettivo. Anna, ex giornalista televisiva, vive isolata e ossessionata da un omicidio avvenuto nella sua città natale. Il suo coinvolgimento nel caso la porta sotto osservazione da parte del detective Jack Harper, che inizia a considerarla una possibile sospettata. Un racconto claustrofobico in cui verità, colpa e paranoia finiscono per confondersi.

Sulla pagina JustWatch dedicata alle streaming chart è disponibile la tabella completa aggiornata in tempo reale, riferita agli ultimi sette giorni, con tutti i titoli presenti anche oltre la decima posizione.

Questa settimana JustWatch segnala inoltre una nuova guida speciale dedicata a Ben Affleck, sull’onda del successo di The Rip – Soldi sporchi. La selezione raccoglie i 15 migliori film di (o con) l’attore, dagli esordi indie di In cerca di Amy alla consacrazione con Will Hunting – Genio ribelle, fino a titoli più recenti e acclamati come Gone Girl e Argo, con indicazioni su dove vederli in streaming in Italia.

Infine, ritorno in classifica anche per Il Trono di Spade, che rientra al decimo posto, probabilmente spinto dall’uscita del prequel A Knight of the Seven Kingdoms.

Ambientata circa cento anni prima degli eventi della serie originale, la nuova produzione è disponibile da oggi in Italia con un episodio rilasciato ogni settimana.