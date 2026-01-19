Suv fuori strada nel Barese, morti fratello e sorella

Erano inseparabili, come sempre: Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di Altamura, viaggiavano insieme questa mattina su un Suv di grossa cilindrata lungo la strada provinciale 41, tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto). Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito improvvisamente di strada, finendo la sua corsa contro un muretto o una struttura laterale. L’impatto è stato devastante.

Antonio, 21 anni, è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. La sorella Cecilia, 25 anni, ha invece lottato per diverse ore: estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasportata in ambulanza – non essendo possibile l’elisoccorso per le condizioni – al Policlinico di Bari.

Qui, nonostante gli sforzi dei medici in rianimazione, è deceduta nel tardo pomeriggio per politraumi, il più grave dei quali al torace.

Nell’incidente sono rimasti feriti gravemente altri tre giovani, tutti tra i 24 e i 27 anni, amici del gruppo: due sono ricoverati all’Ospedale della Murgia di Altamura, mentre il terzo – in prognosi riservata e in coma – si trova al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le loro condizioni restano gravi e richiederanno tempo per un’eventuale guarigione.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dalle condizioni della strada a un possibile errore di guida.

La notizia ha sconvolto profondamente la comunità di Altamura. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, ricordi e dolore per i due fratelli. Il sindaco Antonio Petronella ha espresso sgomento e vicinanza alla famiglia Bigi: «La notizia sconvolge tutti. Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e l’abbraccio della comunità».

Ha inoltre annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali e un appello a tutti gli automobilisti: «Custodiamo la vita sulle nostre strade: guidiamo con attenzione, calma e rispetto reciproco».

ANSA