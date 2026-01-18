È di Federica Torzullo il corpo sotterrato nell’azienda del marito indagato per omicidio

Proseguono le indagini sul caso di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, nei pressi di Roma.

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno fatto una scoperta inquietante: un corpo è stato rinvenuto all’interno dell’azienda gestita dal marito della donna, Claudio Agostino Carlomagno.

Il cadavere è stato trovato parzialmente sepolto in un canneto dietro l’azienda, un luogo isolato che ora è sotto il controllo dei Carabinieri, impegnati a estrarre il corpo e a completare le operazioni di identificazione.

Le autorità stanno lavorando per stabilire con certezza l’identità del corpo, ma dagli indumenti e da alcuni oggetti rinvenuti accanto al cadavere, si presume che si tratti proprio di Federica Torzullo, la quarantunenne di cui si erano perse le tracce quasi due settimane fa. Il riconoscimento formale avverrà all’obitorio del Verano, a Roma, dove il corpo è stato trasferito per gli accertamenti ufficiali.

Nel frattempo, le indagini della Procura di Civitavecchia hanno rivelato nuove e preoccupanti evidenze.

Durante i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, sono state trovate tracce di sangue all’interno dell’abitazione della coppia, sugli abiti da lavoro e sull’auto di Carlomagno, ma anche su un mezzo meccanico e in una cava situata nell’azienda.

Questi indizi hanno fatto scattare un’indagine per omicidio a carico del marito, attualmente sotto interrogatorio in caserma.

La scoperta del corpo e i dettagli emersi dai sopralluoghi hanno suscitato nuovi interrogativi sulla scomparsa di Federica Torzullo.

Gli investigatori, che da giorni seguono il caso, sono ora convinti che la sua sparizione sia legata a un crimine.

Le prove raccolte, infatti, sembrano indicare che la donna potrebbe essere stata vittima di un atto violento. L’indagine, ancora in fase di sviluppo, continua a gettare ombre sul marito, al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine.

Nel frattempo, la comunità di Anguillara Sabazia resta scossa dalla vicenda, mentre le autorità cercano di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte della donna e al ritrovamento del suo corpo.

